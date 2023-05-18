Прямые рейсы для туристов запустят из Петербурга в Сортавалу в июне

Перевозки будут выполняться самолетами, которые могут вместить до 12 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 мая. /ТАСС/ Коммерческое авиасообщение организуют между Санкт-Петербургом и Сортавалой в июне. Перевозки будут осуществлять самолетами, которые способны вместить до 12 человек. Об этом глава администрации Сортавальского городского поселения Сергей Крупин сообщил ТАСС в четверг.

"Первые полеты будут организованы в июне. С учетом занятости людей, их финансовых возможностей, а также тех пробок, которые будут у нас в разгар туристического сезона на дороге из Сортавала в Санкт-Петербург, прибытие в Сортавалу за 45 минут, безусловно, окажется очень привлекательным", - отметил собеседник. Некоторые туристические компании начнут предлагать данную услугу уже с 18 мая.

Заходить на посадку самолеты будут в аэропорт в поселке Хелюля. По словам Сергея Крупина, здание аэровокзала было заброшено длительное время. В 2020 году у объекта появился новый арендатор, который взялся за его ремонт.

"До 2020 года этот аэропорт использовался только для принятия спецбортов: пожарные, санитарная авиация и так далее. Затем данный объект был сдан в аренду очень ответственному арендатору, который восстановил само здание аэропорта, комнаты отдыха пилотов, зал ожидания, восстановил и организовал заправку авиасудов на три вида топлива, привел в порядок взлетно-посадочную полосу", - рассказал Крупин.

Сортавальский район является одной из основных точек притяжения туристов в республике. По оценкам Правительства Карелии, в прошлом году его достопримечательности посетили не менее 850 тысяч туристов, что составляет примерно 80% от общего количества гостей, побывавших в республике за 2022 год.