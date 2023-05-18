Продажи в России начнутся в июне

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Skywell презентовал гибридный кроссовер HT-i в Москве, передает корреспондент ТАСС с презентации автомобиля.

Продажи кроссовера в России начнутся в июне. Стоимость пока не объявлялась. Однако глава "Skywell Россия" Александр Иванов уточнил, что автомобиль будет стоить дешевле, чем электромобиль ET5 (цена которого начинается от 4 млн рублей).

HT-i обладает гибридным приводом и будет представлен в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury.

"У него [кроссовера] отличный запас хода: больше, чем у большинства обычных серийных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. <...> И в целом можно себя почувствовать водителем электрического автомобиля, потому что наш автомобиль гибридный проезжает на электрической тяге порядка 140 км, чисто в электрическом режиме", - отметил Иванов.

Компания Skywell - производитель электрических и гибридных автомобилей, основанный в 2017 году. В 2021 году в Китае был впервые представлен пассажирский электрокар Skywell ET5. Официальный дистрибьютор бренда Skywell в России - ООО "Деалон". В 2022 году компания начала продажи электрокара ET5 в России.