Росрыболовство не планирует вводить ограничения на экспорт красной икры и рыбы

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщил, что в 2022 году уловы оказались ниже прогнозируемых

АСТРАХАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Росрыболовство на текущий момент не рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт из России красной рыбы и красной икры в связи с положительными прогнозами по вылову лососевых на Камчатке. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах XI сессии российско-иранской комиссии по вопросам рыбного хозяйства в Астрахани заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В сентябре 2022-го сообщалось, что Росрыболовство рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт красной икры и красной рыбы. При этом к концу 2022 года с учетом позиции Минсельхоза ведомство от этой идеи отказалось.

"[В 2022 году] уловы оказались ниже прогнозируемых, что привело к определенному ажиотажу, всплеску цен, которые инициировали определенные продавцы, и в связи с этим возник вопрос о том, что надо бы ограничить экспорт рыбы для удержания цены на внутреннем рынке. <…> В этом году мы все-таки ожидаем существенно большие подходы рыбы, поэтому пока ведем мониторинг ценовой составляющей на рынке. Но рассчитываем, что прогнозы сбудутся и никаких ограничений вводить не надо", - сообщил Соколов, уточнив, что введение ограничений на экспорт из России красной икры тоже не планируется.

Он добавил, что горбуша является "крайне тяжелым для прогнозирования объектом". Повлиять на снижение объемов ее вылова могут любые причины, в том числе климатические условия и та среда, которая сложилась для ее жизнедеятельности в открытом море. "В этом году мы все-таки ждем, что [положительный по объемам вылова лососевых] прогноз сбудется по восточной и западной Камчатке", - пояснил Соколов.

Ранее со ссылкой на Соколова сообщалось, что объем вылова водных биоресурсов в России в 2023 году прогнозируется с превышением показателя в 5 млн тонн, не достигнутых по итогам 2022 года. По данным Росрыболовства, в 2022 году вылов рыбы в РФ составил 4,9 млн тонн, что на 3% ниже показателя 2021 года.