Днепрорудненский железорудный комбинат планирует в 2023 году довести добычу до 3 млн тонн

В докризисное время объем выдачи предприятия составлял 4,5 млн тонн в год

ДНЕПРОРУДНОЕ /Запорожская область/, 18 мая. /ТАСС/. Днепрорудненский железорудный комбинат намерен увеличить добычу до 3 млн тонн в 2023 году. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"На сегодня уже 900 тыс. тонн произведено. У предприятия амбициозные планы: 3 млн тонн до конца 2023 года, при полном восстановлении производства - 5 млн тонн. Администрация и правительство Запорожской области готовы эти инициативы поддержать, включив все возможные механизмы, путем финансирования программ развития: это и Фонд развития промышленности и наши лизинговые программы", - сказал Козенко. Он уточнил, что добычу восстановили в середине июля 2022 года.

"Объем выдачи предприятия в докризисное время равнялся 4,5 млн тонн. На сегодняшний день восстановлены все технологические процессы комбината. Поставили себе задачу - 3 млн тонн в год. <...> Сегодня предприятие работает в полном объеме", - отметил в свою очередь директор компании ООО "Днепрорудненский железорудный комбинат" Глеб Терских.

По его словам, сейчас на основном производстве компании заняты около 2,6 тыс. человек, до начала СВО в 2022 году численность сотрудников доходила до 4,5 тыс.

Об обстрелах со стороны Украины

Терских также рассказал, что Вооруженные силы Украины более 100 раз за последние шесть месяцев обстреливали комбинат, что приводило к аварийным ситуациям.

"Было большое количество аварий и обстрелов вокруг нас, <...> было более 100 обстрелов гражданской инфраструктуры. Во взаимодействии с руководством региона все эти аварии были локализованы", - сказал он.

Терских уточнил, что в результате обстрелов приходилось проводить эвакуацию сотрудников. "Это обстрелы объектов энергоснабжения. У нас на предприятии приток воды [в рудниках] до 2,5 тыс. куб. м в час. Остановка [откачки воды] до четырех часов, комбинат останавливается в аварийном режиме, начинается эвакуация. Более 100 подобных аварий было за период последних шести месяцев", - сказал директор.

Построенный в СССР в 1960-х годах Запорожский железорудный комбинат был одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. Компания имела иностранный капитал и форму частного акционерного общества.