Глава E.ON допустил усложнение энергетической ситуации в Германии в случае холодной зимы

Леонард Бирнбаум считает, что кризис закончится, когда в ФРГ будет хорошее снабжение электричеством и газом

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Холодная зима может усложнить энергетическую ситуацию в Германию. Такое мнение высказал глава крупнейшего энергетического концерна ФРГ E.ON Леонард Бирнбаум в опубликованном в четверг интервью журналу Der Spiegel.

"Зима была очень теплой, поэтому ситуация оказалась лучше, чем ожидалось. Но если следующая зима выдастся холодной, все может снова усложниться. Кроме того, цены на электроэнергию и газ по-прежнему в два раза выше, чем два года назад. Кризис закончится только тогда, когда - независимо от того, какая будет погода - у нас будет хорошее снабжение электричеством и газом", - заявил Бирнбаум изданию.

Также он призвал экономить дома энергию. "Уже достаточно топить [дома] немного меньше. Например, до 21, а не до 22 градусов. Или можно было бы отказаться от использования теплой воды при мытье рук, это также экономит энергию", - утверждает Бирнбаум.

Ранее глава Федерального сетевого агентства (регулятора) Германии Клаус Мюллер заявлял, что электроснабжение страны следующей зимой будет гарантировано.