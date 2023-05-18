"Новатэк" разместил трехлетние бонды объемом 30 млрд рублей

Ставка купона составила 9,1% годовых

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Новатэк" закрыл в четверг книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 30 млрд рублей на срок три года по ставке купона 9,1% годовых, сообщили в пресс-службе "Газпромбанка".

Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили "Газпромбанк" и "Россельхозбанк". Агент по размещению - "Газпромбанк", отметили в кредитной организации.

"После долгого перерыва "Новатэк" вновь вышел на российский рынок облигаций, установив сразу два рекорда - зафиксирован минимальный уровень ставки купона и спред к ОФЗ среди всех размещений в этом году на сопоставимый срок. Благодаря сильным финансовым метрикам эмитента и правильно выбранному окну для размещения общий объем спроса на пике книги составил около 80 млрд рублей, выпуск был встречен высоким интересом со стороны институциональных и частных инвесторов, что положительным образом отразится на ликвидности облигаций на вторичном рынке", - сообщил исполнительный вице-президент "Газпромбанка" Алексей Руденко.

8 марта "Новатэк" прекратил листинг акций на Лондонской бирже. В феврале компания подавала в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявку о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок компании из-за того, что c 3 марта 2022 года "Новатэк" фактически приостановил торги по глобальным депозитарным распискам. После прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранила листинг акций на Мосбирже.

ПАО "Новатэк" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания ведет разведку, добычу и переработку газа и жидких углеводородов. 32 месторождения и лицензионных участка компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. "Новатэк" активно вкладывает средства в покупку сбытовых газовых компаний.