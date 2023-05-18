ОАЭ выразили признательность России и Украине за продление зерновой сделки

В Абу-Даби надеются, что приложенные старания будут способствовать установлению мира между двумя странами

ДУБАЙ, 18 мая. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили признательность правительствам России и Украины за продление зерновой сделки еще на два месяца. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте внешнеполитического ведомства ОАЭ.

"ОАЭ приветствовали продление черноморской зерновой инициативы еще на два месяца, а также высоко оценили активные усилия, предпринимаемые в этом направлении Турцией и ООН", - говорится в нем. "ОАЭ выражают признательность правительствам России и Украины за их реакцию на эти усилия, а также надежду, что приложенные старания будут способствовать установлению мира между двумя странами", - отметили во внешнеполитическом ведомстве ОАЭ.

В Абу-Даби считают, что продление зерновой сделки "является позитивным шагом, который будет способствовать сокращению нехватки продовольствия и укреплению глобальной продовольственной безопасности".