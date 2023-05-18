Чернышенко заявил, что Куба дает возможности для открытия филиалов российских банков

Заместитель председателя правительства РФ сообщил об итогах заседания 14 рабочих групп, которые входят в состав Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

ГАВАНА, 18 мая. /ТАСС/. Куба предоставляет возможности для открытия филиалов российских банков, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в четверг.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас провели в Гаване 20-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Состоялось заседание 14 рабочих групп, которые входят в состав межправкомиссии, где детально был проработан большой набор мероприятий", - рассказал Чернышенко. В частности, обсуждалось создание условий для российского бизнеса для осуществления деятельности на территории Кубы. Оно заключается прежде всего в создании возможностей для банковской кредитной системы РФ здесь финансировать российские проекты, сказал он.

"Для этого Куба предоставляет возможности открывать филиалы российских банков, которые будут обеспечивать проектное финансирование российских проектов на территории Кубы, которые будут позволять и развивать экономику, и обеспечивать возврат инвестиций", - добавил Чернышенко.