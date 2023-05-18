Российский бизнес рассматривает инвестирование в гостиничную инфраструктуру Кубы

ГАВАНА, 18 мая. /ТАСС/. Российский бизнес рассматривает возможность инвестирования в создание новой гостиничной инфраструктуры на Кубе, рассказал журналистам в четверг заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас провели в Гаване 20-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Наши инвесторы рассматривают возможность инвестирования в создание новой гостиничной инфраструктуры - благо здесь возможности для этого уникальные - с тем, чтобы российские граждане могли иметь в дружественной стране круглогодичную возможность для пляжного отдыха", - рассказал Чернышенко по итогам заседания межправкомиссии.