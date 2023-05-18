США внесут в черные списки по России еще свыше 300 фигурантов

Вашингтон также заявил о намерении расширить свои секторальные санкции в отношении Москвы

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение расширить свои секторальные санкции в отношении России, а также внести в составляемые по ней черные списки еще более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта дополнительные 70 структур, связанных с Москвой. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен участию американского президента Джо Байдена в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме (Япония).

Этот американский чиновник уточнил, что новые ограничительные меры Вашингтона, принимаемые в увязке с саммитом "семерки", затронут не только Россию, но и третьи страны. "Все члены G7 готовы вводить новые санкции и [ужесточать] экспортный контроль [в отношении России]. Не буду вдаваться в подробности того, что предпринимают партнеры. Но США обнародуют существенный собственный [санкционный] пакет. В сухом остатке: мы усиливаем экономическое давление на Россию. Мы продолжим ужесточать режим экспортного контроля, чтобы еще больше осложнить России возможности поддерживать свою машину войны. Это, помимо прочего, означает масштабное ограничение категорий [импортируемых Москвой] товаров, имеющих ключевое значение на поле боя, а также отрезание примерно 70 структур в России и третьих странах от американского экспорта, включение их в черный список Министерства торговли США. Более того, мы объявим о введении американских санкций в отношении более чем 300 физических лиц, организаций, морских и воздушных судов. Это будет касаться пресечения обхода санкций, действий финансовых посредников, а также будущих энергетических и [иных] добывающих мощностей России, а также других действующих лиц, помогающих поддерживать войну (СВО - прим. ТАСС). Это будет включать внесение в черные списки [тех или иных фигурантов] в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии", - заявил представитель вашингтонской администрации.

Кроме того, власти США "расширят свои санкционные полномочия на дополнительные сектора российской экономики, имеющие ключевое значение для ее оборонно-промышленного комплекса, введут новые запреты, чтобы не допустить извлечение Россией выгоды из наших услуг".

"В рамках всех таких усилий мы [США] предпримем усилия, чтобы еще больше сблизить свои действия с теми, которые предпринимаются ЕС и Великобританией, чтобы гарантировать, что в G7 есть настолько тесная координация, насколько это возможно, в ответ на жестокие шаги России", - добавил американский чиновник. Никаких деталей, касающихся описанных санкционных планов США, он не привел.

Представитель американской администрации пояснил, что новые ограничительные меры США будут призваны, в частности, ударить по "способности России производить энергоносители в средне- и долгосрочной перспективе".