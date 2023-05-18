G7 ужесточит доступ России к финансовой системе

Группа семи также планирует принять решения об ослаблении зависимости от российских энергоносителей и продолжении блокирования замороженных на Западе активов РФ

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Группа семи (G7) примет на своем саммите в Хиросиме (Япония) решения об ужесточении доступа России к мировой финансовой системе, ослаблении зависимости от ее энергоносителей, продолжении блокирования ее замороженных на Западе активов, а также иные меры, направленные против Москвы в связи с ее специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен участию американского президента Джо Байдена в нынешнем совещании G7.

Из высказываний этого американского чиновника следовало, что "семерка" намерена блокировать ранее замороженные российские авуары до прекращения Москвой СВО. "Завтра (в пятницу - прим. ТАСС) вы увидите новые шаги, которые делаются для того, чтобы изолировать Россию в экономическом плане, ослабить ее способность вести войну (СВО - прим. ТАСС). Вы увидите дополнительные обязательства на этот счет в заявлении ["семерки"] по поводу Украины. Вы увидите, во-первых, некоторые существенные усилия, направленные на то, чтобы ударить по способности России получать ресурсы для ее войны (СВО - прим. ТАСС). Во-вторых, вы увидите усилия, нацеленные на то, чтобы закрыть лазейки, позволяющие обходить [ранее введенные Западом против Москвы ограничительные меры]. В-третьих, вы увидите дальнейшие шаги, призванные уменьшить зависимость от российских энергоносителей. В-четвертых, вы увидите дальнейшие усилия по ужесточению доступа России к международной финансовой системе. В-пятых, вы увидите подтверждение обязательства сохранять [замороженные на Западе] суверенные активы России обездвиженными до конца войны (СВО - прим. ТАСС). Будут предприняты действия для того, чтобы подкрепить эти принципы. Они будут изложены в заявлении по поводу Украины", - отметил представитель исполнительной ветви власти США.

Кроме того, он утверждал, что вся "семерка" выступает и за сохранение в силе механизма установления предельных цен на российское углеводородное сырье, примененного ранее коллективным Западом. "Мы сохраняем приверженность дальнейшему поддержанию потолка цен [на российские углеводороды], включающему эффективное слежение [за этим] и обеспечение его соблюдения при недопущении эффектов выплескивания [негативных последствий в другие отрасли] и поддержании глобальной энергетической безопасности", - сказал представитель вашингтонской администрации.

"Наша приверженность закручиванию гаек в отношении России остается столь же твердой, как в прошлом году", - добавил чиновник.