Природоохранный регулятор Бразилии не разрешил Petrobras разведку нефти в устье Амазонки

Ведомство, в частности, оказалось недовольно отсутствием в проектной документации компании исследования возможных последствий бурения для осадочного бассейна устья реки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /ТАСС/. Бразильский институт окружающей среды и природных ресурсов отказал национальной нефтегазовой компании Petrobras в выдаче разрешения на бурение разведочных скважин в районе устья Амазонки. Как пишет в четверг газета Globo, потенциальный объем залежей этого предположительно нефтеносного экваториального пояса составляет порядка 10 млрд баррелей.

Как уточняется, речь идет о блоке FZA-M-59, расположенном на атлантическом шельфе в 500 км от устья Амазонки, в 160 км от ближайшей точки на побережье. Природоохранное ведомство, в частности, оказалось недовольно отсутствием в проектной документации компании исследования возможных последствий бурения для осадочного бассейна устья реки, который считается особо чувствительной природной зоной, населенной редкими видами млекопитающих, рыб и других живых организмов. Кроме того, эти воды также частично лежат в границах индейских резерваций, что требует особого регулирования.

О планах разведки нефти в районе экваториального пояса общей протяженностью 2,2 тыс. км от северного штата Амапа на границе с Французской Гвианой до штата Риу-Гранди-ду-Норти, было объявлено в 2013 году. Ранее в бурении пробных скважин в районе устья самой полноводной в мире реки было отказано французской Total и британской BP.

На текущий момент, по данным Минприроды Бразилии, страна располагает разведанными запасами нефти в объеме 14,856 млрд баррелей. Реализация планов по добыче в экваториальном поясе, полагают в ведомстве, позволила бы привлечь до $56 млрд и в перспективе получить в казну около $200 млрд налоговых отчислений. Сама Petrobras ранее сообщала, что намерена инвестировать $3 млрд (около половины своих инвестиций в разведку углеводородов) в бурение 16 скважин в этом районе, который считают стратегически важным. В отсутствие новых подтвержденных залежей нефти страна достигнет пика добычи этого энергоресурса через шесть лет, после чего это показатель начнет падать, полагают в Минэнерго.

Экваториальный пояс бразильского шельфа рассматривают в качестве перспективного района добычи нефти в том числе в свете того, что недавно в расположенной относительно недалеко Гайане разведали запасов черного золота на 11 млрд баррелей, в результате чего ВВП страны в 2022 году увеличился на 62%.