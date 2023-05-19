В Тюмени пройдет форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей"

На нем обсудят поддержку бизнеса в новых регионах

ТАСС, 19 мая. Федеральный форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" пройдет 19 мая в Тюмени. На мероприятии в том числе обсудят вопросы поддержки бизнеса в новых регионах и вопросы развития промышленности, сообщили журналистам его организаторы, отметив, что это первый форум, в котором представители новых территорий будут выстраивать отношения с бизнесом Урала.

"Санкции запада в адрес России, нестабильность мировой экономики, нарушение логистических цепочек усложнили жизнь предпринимательскому сообществу, но, как показало время, за этим непростым вызовом скрывается множество новых возможностей. <…> Вместе с вами мы обсудим сразу несколько актуальных тем - это взаимодействие с органами власти, развитие промышленной инфраструктуры, поддержка предпринимательства, в том числе в новых регионах России", - отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в приглашении, опубликованном на сайте форума.

Планируется, что на форуме будут работать 11 площадок, на них проведут мастер-классы, дискуссии и круглые столы. В мероприятии примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор, статс-секретарь - заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова, первый зампред комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина и другие.

На форуме также обсудят развитие промышленного дизайна, реновацию советских промышленных брендов и использование их в современных условиях, вопросы продвижения брендов. Кроме того, на одной из площадок состоится презентация выставки "Третье сословие", посвященной истории тюменского предпринимательства.