FT: в ЕС уверены в поддержке инициативы G7 по алмазам из России незападными странами

В ближайшие месяцы появится отслеживающая происхождение алмазов система, сказал чиновник Евросоюза, передает газета

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Руководители Евросоюза полагают, что незападные страны, включая Индию, присоединятся к инициативе Группы семи (G7) по отслеживанию происхождения алмазов, которая разрабатывается в рамках новых антироссийских санкций. Как сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на представителей ЕС, меру обсудят на саммите "семерки" в Хиросиме.

"Мы уверены, что у нас появится [отслеживающая происхождение алмазов] система <...> в ближайшие месяцы", - сказал чиновник Евросоюза. Другой представитель ЕС подтвердил эту информацию. "Мы более не видим возражений. Мы убедили других", - добавил он.

В четверг агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что государства "семерки" планируют договориться об ограничении экспорта российских алмазов на саммите в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая. Ранее СМИ отмечали, что одним из главных противников введения односторонних ограничений ЕС на алмазы из России выступает Бельгия, опасающаяся, что если санкции не станут общемировыми, то российский экспорт уйдет на Ближний Восток и в Индию, а алмазный бизнес Антверпена понесет огромные убытки, которые королевство пока даже не может оценить.

По информации портала Axios, задача "семерки" состоит в том, чтобы добиться такого положения дел, при котором российские алмазы могли бы продаваться в некоторых странах, но не в государствах - членах объединения. Для реализации такого подхода будет необходимо получить возможность отслеживать происхождение алмазов, в том числе тех, которые были "существенно переработаны" в третьих странах. Согласно газете The Economic Times, в настоящее время в Индии ограняют и полируют около 90% алмазов мира.

Financial Times также сообщила, что на саммите Группы семи обсудят новые санкции против российских "судов и самолетов", не уточняя, о чем идет речь. Представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, указал, что Вашингтон принял решение расширить свои секторальные санкции в отношении РФ, а также внести в связанные с ней черные списки еще более 300 фигурантов и дополнительно отрезать от экспорта 70 структур, связанных с Москвой.