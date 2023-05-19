18 мая, 21:33

Министр финансов США предупредила глав банков о катастрофических последствиях дефолта

AP Photo/ Jacquelyn Martin
Министр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo/ Jacquelyn Martin

Джанет Йеллен отметила, что дефолт в стране скажется и на мировой экономике

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с руководством десятков американских банков представила данные о катастрофических последствиях потенциального дефолта для финансовой системы страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг американским финансовым ведомством.

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Как следует из документа, Йеллен встретилась более чем с 20 генеральными директорами и руководителями банков, чтобы "обсудить текущую экономическую ситуацию" и инициативы американского лидера Джо Байдена в этой сфере. "Министр Йеллен также обсудила срочную необходимость решения Конгрессом вопроса о потолке госдолга и заострила внимание на тяжелых последствиях дефолта для банковской системы, для национальной и мировой экономики", - отмечается в заявлении. Глава ведомства "указала на то, что неспособность повысить потолок госдолга или приостановить его действие приведет к катастрофическим последствиям для финансовой системы" и бизнеса в США.

Йеллен также на встрече "подтвердила, что банковская система США устойчива и стабильна, по-прежнему обладает достаточным капиталом и ликвидностью". Министр уточнила, что ее ведомство "продолжает внимательно следить за ситуацией в банковском секторе". 

Теги:
СШАЙеллен, Джанет
© Информационное агентство ТАСС
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