18 мая, 23:53

Иран планирует открыть в России филиалы двух банков

Глава ЦБ исламской республики Мохсена Карими считает, что это поможет выявить инвестиционные возможности в РФ

ТАСС, 19 мая. Иран намерен открыть в России представительства и филиалы двух своих банков. Об этом сообщило в четверг агентство ISNA со ссылкой на заместителя главы Центробанка исламской республики Мохсена Карими.

"Мы посоветовали двум банкам <...> открыть представительства, а затем и филиалы для выявления коммерческих и экономических инвестиционных возможностей в России", - сказал он.

Такое решение было принято в ответ на открытие 17 мая первого в Иране представительства российского банка ВТБ. Карими высоко оценил этот шаг, назвав его "хорошим стартом для расширения экономического сотрудничества двух стран". 

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