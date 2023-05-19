Котировки в Токио вышли на самый высокий уровень с августа 1990 года

Как свидетельствуют данные биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний Японии, за первые пять минут с открытия торгов прибавил 1,05%

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Торги на Токийской фондовой бирже в пятницу открылись очередным ростом, обновив максимум более чем за 32 года.

Как свидетельствуют данные биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые пять минут с открытия торгов прибавил 1,05%, выйдя на отметку в 30 900 пунктов - самый высокий показатель с августа 1990 года. Главным фактором роста индексов в Токио остается продолжающееся ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару, что выгодно многим японским крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки и получающим прибыль в иностранной валюте. На настроения инвесторов также положительно повлияли новости из США, свидетельствующие о том, что демократам и республиканцам удастся договориться о новом потолке госдолга и избежать дефолта.

Курс иены ослаб на 0,49%, выйдя на отметку в 138,49-138,5 иены за доллар.