Евросоюз ограничит торговлю российскими алмазами

Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что дискуссия по поводу следующего пакета санкций продолжается

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Евросоюз намерен ограничить торговлю алмазами из России в рамках усиления санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Хиросиме перед саммитом Группы семи председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы - не навсегда", - сказал он. Вместе с тем он отметил, что дискуссия по поводу следующего пакета санкций продолжается. Мишель также ушел от прямого ответа на вопрос, дало ли правительство Бельгии окончательное согласие на ужесточение мер в отношении торговли российскими алмазами.

Глава Евросовета сказал, что ЕС в настоящее время "работает над тем, чтобы закрыть лазейки [в санкционном режиме] и продолжать отрезать Россию от критических поставок". Кроме того, по его словам, "мощная военная, политическая, гуманитарная и финансовая" поддержка Украины продолжится.

Одним из главных противников введения односторонних санкций ЕС в отношении алмазов из России выступает Бельгия, которая опасается, что если санкции не станут общемировыми, то российский экспорт уйдет на Ближний Восток и в Индию, а алмазный бизнес Антверпена понесет огромные убытки, которые королевство пока не может оценить.