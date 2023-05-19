Товарооборот Китая и Украины в январе-апреле сократился на 54,7%

За четыре месяца 2023 года Китай экспортировал на Украину товары на $734,27 млн

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Объем китайско-украинской торговли в январе-апреле уменьшился на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив примерно $2,37 млрд. Об этом говорится в обновленной базе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Темпы сокращения товарооборота двух стран оказались на 8,7 п.п. ниже, чем в январе-марте. Из опубликованных данных следует, что за первые четыре месяца 2023 года Китай экспортировал на Украину товары на $734,27 млн (падение на 63% в годовом исчислении). Импорт в КНР за тот же период сократился на 49,6%, примерно до $1,64 млрд. Положительное сальдо Украины уменьшилось по сравнению с аналогичным промежутком 2022 года на 20%, до $909 млн.

Стоимость продукции, которую китайская сторона продала украинской только за апрель, достигла $207,79 млн. Это на 3,5% больше, чем в марте. Поток товаров в обратном направлении составил $424,58 млн, за месяц сократившись на 18%.

Согласно статистике ГТУ, Китай главным образом закупает на Украине кукурузу, жмых и подсолнечное масло - на эту продукцию в I квартале 2023 года приходилось до 90% от общей стоимости ввезенной продукции. Среди импортируемых товаров фигурируют и такие, как ферроникель, соевые бобы, говядина, молочная сыворотка, ячмень. Основные статьи китайского экспорта - литиевые батареи, комплектующие к моторному оборудованию, шины, продукция широкого потребления, смартфоны, телекоммуникационное оборудование, компьютеры, сантехника, осветительные приборы и многое другое.

По официальным данным, в 2021 году объем китайско-украинской торговли составил $19,30 млрд, увеличившись примерно на 30%. В 2022 году этот показатель сократился на 60%, до $7,65 млрд.