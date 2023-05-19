Приморье к 2024 году намерено увеличить товарооборот с Китаем

В планах региональных властей довести объем торговли до $10 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Приморский край планирует довести товарооборот с Китаем до $10 млрд к 2024 году, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона по итогам встречи заместителя председателя правительства края Валерия Прокопчука с мэрами трех крупных китайских городов - Муданьцзяна, Суйфэньхэ и Дуннина.

"Доля Китая во внешней торговле Приморья в 2022 году составила 57%, товарооборот вырос на 46% и составил $7,5 млрд. Мы планируем увеличить объем торговли с Китаем дополнительно на $2,5 млрд и довести общий торговый оборот до $10 млрд к 2024 году", - сообщил Прокопчук, которого процитировали в пресс-службе.

Он озвучил несколько предложений, которые помогли бы добиться целей. Среди них - оптимизация режима работы пунктов пропуска Пограничный-Суйфэньхэ и Полтавка-Дуннин и введение круглосуточного режима работы. Он напомнил, что в первом квартале текущего года пропускная способность автомобильных пунктов пропуска Пограничный-Суйфэньхэ и Полтавка-Дуннин уже увеличились на 50% и 24% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Переход на круглосуточный режим работы позволит дополнительно увеличить эти цифры.

Также обсуждалась возможность возобновления работы российского поезда по маршруту Гродеково - Суйфэньхэ. "Сейчас в РЖД на согласовании находится проект возобновления работы китайского поезда по маршруту Суйфэньхэ - Гродеково. Считаем, что было бы правильным возобновить одновременно работу обоих поездов на паритетной основе в соответствии с межправительственным соглашением", - отметил Прокопчук, которого цитирует пресс-служба. Также озвученные российской стороной предложения касались сотрудничества в сфере образования, в частности, речь шла про открытие представительства Дальневосточного федерального университета в Муданьцзяне. Большое внимание делегации России и Китая уделили предстоящим международным спортивным играм "Дети Приморья", где ожидается участие команд юных спортсменов, в том числе из Китая. Также обсуждалась Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, которая состоится в июне.

"Мы расскажем на ярмарке о возможностях сотрудничества с Приморским краем, преференциях, которые действуют у нас на территориях опережающего развития. На ярмарку специально для проведения переговоров с бизнесменами провинции Хэйлунцзян приедут 100 бизнесменов Приморья. 16 июня на ярмарке состоится День Приморского края. У Муданьцзяна есть большой интерес к сотрудничеству с Приморским краем, поэтому мы готовы провести еще одну презентацию нашего региона в Муданьцзяне", - уточнил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, слова которого приводятся в сообщении.