Число рейсов из Новосибирска в Горно-Алтайск увеличили втрое

Это связано с повышением спроса на перелеты в туристический сезон

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Количество ежедневных рейсов из Новосибирска в Горно-Алтайск с июня увеличили с одного до трех из-за популярности направления. Время в пути составит до 45 минут, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Республики Алтай.

"Аэропорт Горно-Алтайска с июня текущего года на одном из самых популярных направлений, Новосибирск - Горно-Алтайск, начинает обслуживание трех ежедневных рейсов в сутки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что это связано с высокой наполняемостью рейсов летом во время активного туристического сезона. Авиаперелеты будут выполняться на воздушном судне Embraer авиакомпании S7, на борту 78 посадочных мест. Время в пути составит 40-45 минут. Стоимость билета в эконом классе без багажа - от 2 813 до 4 259 рублей.

"Если этот рейс пассажирам понравится, будем добавлять частоту. Очень удобно для стыковок рейсов по всей России. Из новосибирского аэропорта Толмачево летают рейсы в 90 различных городов", - приводит пресс-служба слова директора аэропорта Горно-Алтайска Сергея Круглова.

Также с 1 июня начнутся полеты из Республики Алтай в Самару, Омск и Ханты-Мансийск.

О туризме в регионе

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики республики. Количество туристов, посетивших Республику Алтай в 2022 году, превысило 2,5 млн человек, что на 14,3% больше, чем в 2021 году. Налоговые поступления от туристической сферы по итогам года выросли на 53%.