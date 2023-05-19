На Кубе открыли первый модернизированный при помощи РФ цех ведущего сталелитейного завода

В 2015 году Москва предоставила кредит Гаване в размере $100 млн на модернизацию и расширение комбината Antillana de Acero

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Представители России и Кубы приняли участие в четверг в открытии электросталеплавильного цеха металлургического комбината Antillana de Acero им. Хосе Марти, передает корреспондент. ТАСС.

Завод является ведущим в сталелитейной отрасли карибской страны, Россия ранее выделила кредит Кубе на его модернизацию. Церемонию открытия обновленного цеха возглавили находящийся с визитом в Гаване заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, вице-премьеры Кубы Рамиро Вальдес Менендес и Рикардо Кабрисас, а также министр промышленности Кубы Элой Альварес Мартинес.

"Этот запуск позволит начать производство стальных заготовок и таким образом добиться экономически важных результатов для страны и компании. С этого момента и с недавним подписанием нашими правительствами протокола, который обеспечивает продолжение действия кредита, усилия вовлеченных компаний должны быть сосредоточены на обеспечении непрерывности процесса инвестиций, должно уделяться первоочередное внимание строительно-монтажным работам, а также отгрузке поставок согласно запланированной программе, что позволит завершить проект пуском прокатного стана в 2024 году. Эти усилия дают возможности для развития нашей страны, чтобы усилить ее суверенитет", - заявил глава кубинского ведомства.

Большая часть поставленного для модернизации завода оборудования была полностью произведена в России. По официальным данным, в работах по обновлению комбината было задействовано более 20 крупных российских компаний.

Металлургический завод Antillana de Acero, расположенный на юго-востоке Гаваны и являющийся ведущим в отрасли на Кубе, был открыт в 1957 году. На предприятии работают более 2,1 тыс. сотрудников, завод производит около 200 тыс. тонн стали в год. Его проектная мощность - до полумиллиона тонн. Продукция Antillana de Acero ориентирована в основном на внутренний рынок, но также экспортируется в Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Колумбию, Панаму и на Ямайку. В 2015 году правительство России предоставило кредит Кубе в размере $100 млн на модернизацию и расширение завода. В этом году завершается первый этап реконструкции: проведены восстановительные и модернизационные работы в сталелитейном и прокатном цехах.