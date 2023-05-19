Байдена проинформировали о прогрессе на переговорах о предотвращении дефолта в США

Президент Соединенных Штатов поручил помощникам "продолжить добиваться двухпартийного соглашения", сообщили в Белом доме

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации проинформировали в пятницу американского президента Джо Байдена, находящегося в Хиросиме для участия в саммите Группы семи, о достигнутом прогрессе на консультациях по предотвращению дефолта в США. Об этом заявил сотрудник Белого дома, его слова привели сопровождающие Байдена в поездке журналисты.

Как следует из их сообщения, американский лидер около получаса говорил по телефону с сотрудниками своей администрации, которые участвуют в переговорах с республиканцами в Вашингтоне о повышении потолка госдолга в США с целью предотвращения дефолта в стране. Помощники сообщили Байдену о том, что "наблюдается устойчивый прогресс".

Представитель Белого дома уточнил, что Байден поручил помощникам "продолжить добиваться двухпартийного соглашения". "Он сохраняет уверенность в том, что Конгресс предпримет нужные действия для избежания дефолта", - отмечается в сообщении.

Япония в 2023 году председательствует в G7. На саммит в Хиросиме приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Основными темами встречи лидеров "семерки" станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности.