Дегтярев заявил, что Хабаровскому краю нужно увеличить мощности под энергоемкие проекты

Глава региона считает, что в этом могут помочь модернизация и строительство новых электросетевых объектов

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Крупные инвестпроекты, реализующиеся в Хабаровском крае, требуют увеличения мощности энергосистемы, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам встречи с председателем правления АО "Системный оператор единой энергетической системы" Федором Опадчим в Хабаровске в пятницу.

"Хабаровский край - перспективный регион. У нас реализуются крупнейшие инвестпроекты. Их необходимо обеспечивать энергией. <...> Уже сейчас по мощности мы преодолели планку в 1,5 ГВт. А к 2030-му нам может дополнительно потребоваться до 1 ГВт", - написал Дегтярев.

В настоящее время в крае возводятся электросетевые объекты напряжением 500 кВ и 220 кВ для ряда промпотребителей. В их числе горно-обогатительные комбинаты, производства по добыче цветных и драгоценных металлов, а также участок железной дороги.

"Избежать потенциального дефицита позволит модернизация и строительство новых генерирующих мощностей. И здесь важную роль играет Системный оператор единой энергетической системы России, который отвечает за внедрение схем и программ развития электроэнергетики", - добавил губернатор.

За последние пять лет максимум электрической нагрузки в Хабаровском края увеличился на 20%.