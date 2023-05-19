В Москве выпуск медизделий и лекарств в первом квартале 2023 года вырос почти на 44%

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на территории ОЭЗ "Технополис Москва" будут локализованы производства лекарственных препаратов по двум офсетным контрактам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Производство медицинских изделий и лекарств в Москве в первом квартале 2023 года выросло на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Производство лекарств и медицинских изделий в Москве выросло почти в 1,5 раза. В первом квартале года компании произвели на 43,7% больше продукции, чем за тот же период прошлого года", - написал мэр.

Сейчас в Москве больше 200 производителей лекарств, медицинского оборудования и изделий, говорится в сообщении. По словам Собянина, город предоставляет им налоговые льготы, субсидии, льготные займы, а также создает условия для инвестиций, развитую инфраструктуру и заключает офсетные контракты.

Отмечается, что на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" будут локализованы производства лекарств по двум офсетным контрактам, заключенным в 2023 году, а одна из столичных компаний вложит в производство не меньше 3,8 млрд рублей в сумме и выпустит 14 международных непатентованных наименований лекарств. "Город будет закупать продукцию производителя в течение нескольких лет", - заявил Собянин.

Мэр напомнил, что офсеты на поставку лекарств для нужд города помогают разместить производства, способствуют повышению технологического суверенитета и промышленной безопасности.