Президент Туркмении предложил реализовать новые проекты по поставкам газа в Китай

В качестве примера позитивного сотрудничества в этой области Сердар Бердымухамедов привел газопровод "Туркменистан - Китай"

АШХАБАД, 19 мая. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов предложил реализовывать новые проекты по поставкам природного газа в китайском направлении.

"С учетом энергетической политики Туркменистана, основанной на диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на международные рынки и в случае заинтересованности сторон, мы могли бы продолжить работу по реализации новых проектов, связанных с поставками туркменского природного газа в китайском направлении", - заявил он, выступая на первом саммите Центральная Азия - Китай в городе Сиань. Слова Бердымухамедова приводит в пятницу официальное издание "Туркменистан. Золотой век".

Президент Туркмении в качестве примера позитивного сотрудничества в этой области привел газопровод "Туркменистан - Китай". "Благодаря ему наши китайские партнеры в настоящее время развивают свою индустрию, удовлетворяют нужды населения Китая в природном газе", - сказал он. Бердымухамедов также подчеркнул, что газопровод предоставил возможности транзитным странам региона для вывода их энергоносителей на китайский рынок.

Газопровод "Туркменистан - Китай" был сдан в эксплуатацию в конце 2009 года, на сегодняшний день по нему поставлено уже свыше 350 млрд куб. м природного газа. Основные объемы поставок идут по трем ниткам транснационального газопровода "Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай". В настоящее время между странами достигнуты договоренности о прокладке четвертой линии газопровода, что позволит увеличить поставки до 65 млрд куб. м в год. В прошлом году Туркмения поставила в Китай 34 млрд куб. м.

Президент Туркмении находится с рабочим визитом в КНР, он принимает участие в первом саммите Китай - Центральная Азия, который проходит 18-19 мая в Сиане. Форум, в котором также участвуют лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, проводит председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее он заявлял, что Пекин планирует обсудить "грандиозный план сотрудничества".

Президенты этих стран 16-20 мая параллельно совершают государственные визиты в Китай.