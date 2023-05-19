Резидент "Технополис Москва" представил портативный аппарат УЗИ в обновленной комплектации

Он предназначен для проведения обследования в ситуациях, когда использование стандартных сканеров невозможно

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Научно-производственное объединение "Сканер", являющееся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", представил обновленный портативный аппарат для ультразвукового исследования (УЗИ) экспертного класса. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Компания локализовала производство на площади почти 600 кв. м. на площадке "Печатники". Там же в высокотехнологичной лаборатории научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятие планирует разрабатывать новые модели сканеров. Среди его инновационных разработок - портативный аппарат размером с ноутбук. Специально для этой модели экспертного класса создан ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки", - приводятся слова генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, "Сканер" по итогам прошлого года выпустил около 700 аппаратов ультразвуковой диагностики, при этом объединение планирует увеличить производство до 2 тыс. аппаратов в год. Устройства полностью русифицированы, оснащены отечественным программным обеспечением и позволяют использовать последние достижения в области ультразвуковой диагностики, говорится на сайте мэра.

Отмечается, что портативную систему ультразвуковой диагностики разработали в рамках импортозамещения. Она предназначена для проведения УЗИ в экстренных ситуациях, когда использование громоздких стационарных сканеров невозможно. Первые партии аппаратов планируют выпустить в июне этого года.