Эксперт ожидает появления арендаторов на площадях IKEA в 2023 году

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров уверен, что часть помещений бывших магазинов бренда вскоре будет занята

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Часть пустующих площадей IKEA в России может быть заполнена первыми новыми арендаторами уже в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.

"Время на аренду может уйти минимум до конца года. Но уже в этом году мы увидим, что часть помещений бывших магазинов IKEA в России будут заняты. Они немаленькие - от 12 тыс. до 15 тыс. кв. м каждый магазин", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами "Мега" и IKEA, работает над планом по заполнению площадей IKEA. По словам руководителя отдела аренды Ingka Centres в России Светланы Бурзянцевой, пустующие помещения могут быть заполнены арендаторами с товарами схожей категории.

В начале марта 2022 года IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре свои фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.

В России магазины IKEA открывались в составе семейных торговых центров "Мега", сейчас работают 14 таких комплексов. Ingka Group включает в себя три бизнес-направления: IKEA Retail, куда входят 392 магазина IKEA на 32 рынках, Ingka Centres (в России представлена торговыми центрами "Мега"), а также Ingka Investments.

Выставка коммерческой недвижимости Mallpic Sochi 2023 проходит с 18 по 21 мая, организатор - Союз торговых центров.