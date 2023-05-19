"Распадская" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Такое решение поддержали 99,9% проголосовавших на годовом собрании акционеров

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Акционеры "Распадской" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Такое решение поддержали 99,9% проголосовавших акционеров. Компания также заявила, что не будет распределять прибыль по результатам 2022 года.

Кроме того, акционеры избрали совет директоров в составе девяти человек.

По итогам 2021 года акционеры компании также принимали решение не выплачивать дивиденды.