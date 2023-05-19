19 мая, 05:02,
обновлено 19 мая, 05:25

"Распадская" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Андрей Михайлов/ ТАСС
© Андрей Михайлов/ ТАСС

Такое решение поддержали 99,9% проголосовавших на годовом собрании акционеров

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Акционеры "Распадской" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Такое решение поддержали 99,9% проголосовавших акционеров. Компания также заявила, что не будет распределять прибыль по результатам 2022 года.

Кроме того, акционеры избрали совет директоров в составе девяти человек.

По итогам 2021 года акционеры компании также принимали решение не выплачивать дивиденды. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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