Импорт нержавеющей стали в Россию в апреле составил рекордные 51,5 тыс. тонн

Он увеличился на 29% по сравнению с мартом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Импорт нержавеющей стали в Россию в апреле 2023 года увеличился на 29% по сравнению с мартом и составил 51,5 тыс. тонн, достигнув рекордного показателя для современной России. Об этом говорится в сообщении Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов (Ассоциация "Спецсталь").

В сообщении отмечается, что основной прирост импорта обеспечило увеличение поставок плоского хладокатанного проката (+39,6%) и горячекатанного проката (+54,1%). При этом показатель среднемесячного объема ввоза в Россию продукции из нержавеющей стали в текущем году превышает аналогичный показатель за 2022 год, но уступает данным за 2021 год на 4,2%.

"Трудно было ожидать, что в условиях активного санкционного давления всего за год российские импортеры смогут полностью перестроить и восстановить закупки нержавеющей стали. Это касается как объемов, так и номенклатуры импортируемой продукции", - отметили в ассоциации.

Там также добавили, что санкции лишь ускорили процесс переноса российских закупок нержавеющей стали в ведущие азиатские страны. По данным ассоциации, в апреле 2023 года на эти страны пришлось 95,7% российского импорта.