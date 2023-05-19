Токаев предложил разработать план промышленной кооперации Центральной Азии и КНР

Президент Казахстана пригласил компании КНР к созданию автомобильных кластеров на территории республики в тех областях, где уже есть успешные примеры производства крупных китайских брендов

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Пяти странам Центральной Азии и Китаю следует разработать совместный план промышленной кооперации с учетом особенностей региона. Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящем в Сиане саммите Китай - Центральная Азия.

"Углубление промышленной кооперации. Эта сфера призвана стать новой опорной точкой для экономического развития стран Центральной Азии. Отрадно, что за последние годы совместными усилиями страны региона реализуют ряд крупных проектов в этой отрасли. Вовлечение Китая в региональные проекты, безусловно, будет способствовать их эффективному продвижению. В этой связи предлагаю разработать план промышленной кооперации Центральная Азия - КНР с учетом преимуществ и потребностей стран нашего региона", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По его словам, огромными перспективами обладает развитие такой наукоемкой сферы, как автомобилестроение. "С большим удовлетворением хочу отметить, что взаимодействие Казахстана и Китая в этом направлении выходит на качественно новый уровень. Налажено производство легковых и грузовых автомобилей, реализованы проекты по выпуску электромобилей. Вчера были подписаны соглашения о запуске в нашей стране мелкоузловой сборки китайских автомобилей. Ведется работа над соответствующей инфраструктурой электрозарядных станций в Казахстане. Казахстан, располагающий большими запасами лития, кобальта, никеля и других важных редких и редкоземельных элементов, готов к широкомасштабному сотрудничеству в данной отрасли", - подчеркнул лидер страны.

В связи с этим он пригласил китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана в тех областях, где уже есть успешные примеры производства крупных китайских брендов. "Наше правительство предоставит исключительные условия для сотрудничества и защиты их интересов", - указал Токаев.

Сельское хозяйство

При этом президент Казахстана констатировал, что волатильность на глобальном продовольственном рынке наглядно показала важность сотрудничества в сельском хозяйстве. "Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в соседние страны. Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки, ежегодно экспортируя свыше 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки. В частности, наши аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции. В свою очередь мы заинтересованы в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров. В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере, мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга", - пояснил лидер республики.

В связи с этим он предложил учредить совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли "Хоргос". "Отдельное внимание следует уделить вопросам внедрения цифровых и зеленых технологий в сферу агропромышленного комплекса. В этой работе опыт и возможности китайских партнеров будут весьма востребованы", - добавил Токаев.