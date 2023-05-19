Казахстан намерен увеличить пропускную способность Транскаспийского транспортного маршрута

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Китай является основным грузоотправителем, поэтому необходимо активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки этого маршрута

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика планирует нарастить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Одним из ключевых участков маршрута Китай - Центральная Азия - Европа является Транскаспийский международный транспортный маршрут. На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение. Мы намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры", - сказал Токаев в пятницу на проходящем в городе Сиане саммите Китай - Центральная Азия.

По его словам, Китай является основным грузоотправителем, поэтому необходимо активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. "Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов", - пояснил президент Казахстана.

Он отметил, что большие перспективы также открывает использование потенциала железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран, которая выступает важным звеном в развитии одного из кратчайших путей из Восточной Азии в страны Персидского залива.

"Как ближайший сосед и надежный партнер Китая, мы будем продолжать активное участие в реализации совместного строительства "Пояса и пути" [китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс - один путь"]. Важным шагом в этом направлении станет скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе", - подчеркнул президент Казахстана.