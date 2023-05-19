В Эр-Рияде заявили, что его координация с ОПЕК+ является основой для стабильности рынков

В Саудовской Аравии сообщили о заинтересованности в сотрудничестве с арабскими странами в области энергетики

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Координация Саудовской Аравии со странами ОПЕК+, в число которых входит Россия, является основой для повышения стабильности мировых рынков нефти. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в опубликованном в четверг вечером интервью Саудовскому агентству печати.

Как пишет агентство, глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что "на международном уровне существует координация между королевством и ОПЕК+". Министр отметил, что эта координация является "краеугольным камнем усилий по повышению стабильности мировых рынков нефти, поддержанию их баланса и безопасности поставок, что поддерживает возможности роста мировой экономики". Он напомнил, что участниками соглашения ОПЕК+ являются как страны ОПЕК, так и страны, не входящие в организацию, в том числе ряд арабских государств.

Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд добавил, что королевство заинтересовано в сотрудничестве с арабскими странами в области энергетики. По его словам, это сотрудничество выражается в координации совместных действий арабских стран, а также во многих проектах, программах и инициативах. Министр отметил, что Эр-Рияд подписал ряд меморандумов о взаимопонимании в энергетическом секторе с некоторыми арабскими странами, в том числе с Египтом, Оманом, Иорданией и Ираком. Эти договоренности направлены на расширение сотрудничества в области электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, производства чистого водорода, нефтегазовой сфере и нефтехимии, а также в других областях, связанных с энергетикой.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на встрече 5 октября 2022 года договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. В Белом доме тогда заявили, что это решение демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Власти королевства с этим категорически не согласились. Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что в решении ОПЕК+ нет никакой политической подоплеки и оно "носит исключительно экономический характер".