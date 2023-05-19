В России не менее 90% бюджета программы модернизации ЖКХ направят на замену труб

В том числе речь идет о магистральных и внутриквартальных трубах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти РФ намерены направить не менее 90% от стоимости реализации федеральной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства в России на замену труб, в том числе магистральных и внутриквартальных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

"В рамках программы планируется замена как внутриквартальных распределительных сетей, так и магистральных трубопроводов. Кроме того, помимо модернизации сетей планируется и модернизация площадных объектов производственного назначения. На модернизацию сетей предусмотрено не менее 90% от общего объема финансирования", - заявили в пресс-службе министерства.

К настоящему моменту все 84 региональные программы субъектов РФ, из которых сложится федеральная программа, одобрены президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Ранее сообщалось, что их совокупная стоимость составит 218,2 млрд рублей. Из них федеральный бюджет предоставит 125,7 млрд рублей.

Выступая на совещании правительства РФ 18 мая, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что в рамках федеральной программы и дополнительных мер поддержки отрасли к 2024 году в РФ будет модернизировано 17,5 тыс. км коммунальных сетей и 800 объектов производственного назначения. До конца 2023 года она позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 5,5 млн человек.

Капля в море трубопроводов

По словам генерального директора "Ассоциации производителей трубопроводных систем" Владислава Ткаченко, 17,5 тыс. км коммунальных сетей - это только 3,7% от длины трубопроводов, которые необходимо заменить в России, если опираться на официальную статистику. "По данным Росстата за 2021 год, протяженность наружных сетей в России составляет 1,1 млн км. По их же сведениям, в среднем доля сетей, нуждающихся в замене, составляет около 472 тыс. км. То есть к 2024 году заменят только 3,7% всех видов сетей, нуждающихся в замене, по версии Росстата", - пояснил он.

Ткаченко отметил, что данные Росстата по среднему износу трубопроводов в РФ не отражают реальное состояние сетей в регионах. По его словам, износ в субъектах РФ кроме Москвы и Санкт-Петербурга на самом деле составляет не менее 70%. "Если исходить из этих значений, то к 2024 году заменят только 2,19% нуждающихся в замене сетей. <…> Есть опасение, что такие темпы замены существенно не изменят ситуацию на сетях и не сильно отличаются от текущих темпов замены, которые фиксируются в Росстате за предыдущие годы", - продолжил эксперт.

Глава ассоциации также допустил, что для достижения показателя на 2023 год в 12 тыс. км замененных сетей органы власти займутся модернизацией внутридворовых и внутриквартальных трубопроводов вместо магистральных, потому что это быстрее и дешевле, а "замена уличных и магистральных сетей для региональных бюджетов - непосильная задача".

Программа модернизации ЖКХ в России

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она рассчитана на 2023-2027 годы, ее оператором назначен Фонд развития территорий. За счет программы в течение предстоящих 10 лет планируется привлечь в сферу ЖКХ в России не менее 4,5 трлн рублей.

Именно на такую сумму отрасль жилищно-коммунального хозяйства в настоящий момент недоинвестирована, сообщил Путин, выступая летом 2022 года на ПМЭФ. Он отмечал, что в ЖКХ страны накопилось множество проблем, и сейчас более 40% коммунальных сетей в России нуждаются в замене.