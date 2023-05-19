СМИ: ЦБ Турции отменил ограничения на снятие наличных с карт и со вкладов

Телеканал TRT сообщил, что в стране нет проблем с наличностью

АНКАРА, 19 мая. /ТАСС/. Центробанк Турции отменил в пятницу ограничения для местных банков на снятие наличных с кредитных карт и со вкладов. Соответствующее уведомление направлено во все кредитные организации страны, сообщает телеканал TRT.

В четверг турецкие СМИ сообщили, что банки запретили снятие денег с карт и со счетов из-за роста спроса на наличные. В частности, утверждалось, что ограничения коснутся тех, кто разово хочет снять свыше 15 тыс. турецких лир (порядка $750).

На фоне этих сообщений Турецкая фондовая биржа упала на 3,4%, национальная валюта обесценилась до 19,8 турецкой лиры по отношению к доллару, что, как отмечается, стало причиной для панических настроений на рынке.

По информации турецкого ЦБ, на которую ссылается TRT, в стране нет проблем с наличностью, финансовая ситуация стабильна.