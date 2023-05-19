"Ъ": коммерческая эксплуатация сетей 5G и 6G-Ready в России начнется с 2030 года

Согласно предварительному варианту "Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 годы", в 2027 году будет завершено использование стандарта 3G

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ разработало предварительный вариант "Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 годы", которая разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина и должна быть утверждена в 2023 году. В ней говорится, что ввод в России сетей 5G и 6G-Ready начнется с 2030 года, сообщает "Коммерсантъ" в пятницу со ссылкой на стратегию развития.

По мнению авторов проекта, для развития рынка телекоммуникаций в России необходимо полностью заменить на сетях оборудование связи LTE и более ранних поколений к 2023 году, а в 2027 году будет завершено использование стандарта 3G.

В МТС сообщили "Коммерсанту", что собираются отключать сети 3G постепенно после 2025 года, по мере отказа абонентов от устройств 3G без поддержки LTE. В "Вымпелкоме", "Ростелекоме", Tele2 отказались от комментариев, в "МегаФоне" не ответили на запрос газеты.

Кроме того, в ближайшей перспективе росту рынка поможет расширение рынка услуг связи за счет присоединения к РФ новых субъектов, интерес развивающихся стран к российским технологиям, международный транзит трафика "восток-запад", а также отказ от развития широкого спектра технологий, в том числе устаревших, и фокусирование на их ограниченном наборе, пишет "Коммерсантъ".

Как уточнили в министерстве, в правительство проект стратегии должен быть представлен до конца мая, в настоящее время идет сбор предложений отрасли. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что работа над документом продолжается. Рабочие группы проводят корректировку разделов по замечаниям и готовятся к защите на очередной стратегической сессии.