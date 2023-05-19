19 мая, 06:43

В Кузбассе на шахте "Усковская" откроют новую лаву с запасами угля

Ввод в эксплуатацию планируется в июне

КЕМЕРОВО, 19 мая. /ТАСС/. Распадская угольная компания готовит к работе новую лаву на шахте "Усковская" в Новокузнецке. Запасы угля там составляют 2,3 млн тонн, открытие запланировано на июнь, сообщается в Telegram-канале компании.

"Шахтеры "Усковской" готовят к отработке новую лаву. Запасы угля здесь - почти 2,3 млн тонн марки ГЖ (металлургический уголь - прим. ТАСС). Добычу угля в предыдущей лаве закончили в феврале. Ввести новую лаву в работу планируют в июне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новой лаве будут 175 секций, сейчас их доставляют на дизель-локомотивах по монорельсовой подземной дороге. Горняки добычного участка №5 монтируют механизированный комплекс, поднимают на поверхность оборудование, которое нуждается в ревизии.

ПАО "Распадская" - производитель коксующегося угля. Производственный комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Тува. Запасы - 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля. 

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РоссияКемеровская область
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