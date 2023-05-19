Лондон назвал условие разморозки российских госактивов в британской юрисдикции

В МИД страны заявили, что Великобритания может снять блокировку с государственных активов РФ, если Россия согласится выплатить компенсацию Украине

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Британия может снять блокировку с государственных активов РФ, находящихся под юрисдикцией Соединенного Королевства, если Россия согласится выплатить компенсацию Украине. Об этом говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу.

"Министр иностранных дел также объявил, что в соответствии с нашими законами российские государственные активы, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся заблокированными до того момента, пока РФ не согласится оплатить ущерб, который она нанесла Украине", - указано в нем.