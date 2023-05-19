19 мая, 06:46,
обновлено 19 мая, 06:55
Санкции в отношении России

В Росбанке прокомментировали введенные Великобританией санкции

Они не окажут влияния на работу кредитной организации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Санкции, введенные Великобританией в отношении Росбанка, не окажут никакого влияния на его работу, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Санкции, введенные Великобританией в отношении Росбанка, не окажут никакого влияния на нашу работу. Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются", - отметили в банке.

В Росбанке подчеркнули, что кредитная организация имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков и может обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание клиентов. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
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