В Росбанке прокомментировали введенные Великобританией санкции

Они не окажут влияния на работу кредитной организации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Санкции, введенные Великобританией в отношении Росбанка, не окажут никакого влияния на его работу, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Санкции, введенные Великобританией в отношении Росбанка, не окажут никакого влияния на нашу работу. Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются", - отметили в банке.

В Росбанке подчеркнули, что кредитная организация имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков и может обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание клиентов.