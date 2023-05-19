Эксперт: корректировка демпфера снизит показатель EBITDA нефтяных компаний на 10-15%

Как считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, мера по законодательному ограничению дисконта на нефть сорта Urals для расчета НДПИ является нейтральной

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Планируемая корректировка демпферного механизма приведет к уменьшению прогнозного показателя EBITDA нефтяных компаний на 10-15%, считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

По его словам, рост налоговой нагрузки на российскую нефтянку является существенным, но на данный момент не таким критичным, как можно было ожидать при текущем увеличении дефицита бюджета.

"Более серьезной мерой является корректировка демпферного механизма - учет дисконта российских нефтепродуктов и анонсированная Минфином мера по снижению выплат с июля сроком на год. По нашим оценкам, данные меры могут сократить прогнозную EBITDA российских нефтяников на 10-15%, что является ощутимым снижением", - цитирует Кауфмана "ИнфоТЭК".

Вместе с тем Кауфман считает, что мера по законодательному ограничению дисконта на нефть сорта Urals (с $34 за баррель в апреле до $25 в июле) для расчета НДПИ является нейтральной. "Ограничение на дисконт направлено не на рост налогов напрямую, а на стимулирование нефтяников к снижению дисконта, так как при дисконте менее $25 за баррель (то есть вблизи текущих уровней) переплаты по налогам не возникает", - отметил он.

Планы по корректировке демпфера

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что министерство предлагает изменить один из коэффициентов расчета демпфера для нефтяников и готовится внести в Госдуму законопроект о корректировке этого механизма, по которому нефтяники, как правило, получали выплаты из бюджета. Силуанов подчеркивал, что сейчас именно топливный демпфер обеспечивает высокую маржинальность НПЗ.

Корректировка, в случае ее принятия, будет действовать с начала июля 2023 года по июль 2024 года. Она позволит снизить выплаты в два раза, что позволит бюджету экономить порядка 30 млрд рублей в месяц. Силуанов также отмечал, что Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы нефтяники после изменений демпфера не пытались повышать цены на нефтепродукты.