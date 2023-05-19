Мощность реактора второго блока Белорусской АЭС нарастили до 50%

Как отметили в пресс-служба Минэнерго республики отметили, что в ближайшее время специалисты продолжат поэтапное освоение мощности реактора блока до 100%

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Это значимый шаг в программе ввода энергоблока в эксплуатацию. В присутствии премьер-министра уровень мощности реакторной установки повысили с 40 до 50%, - говорится в сообщении. - В ближайшее время специалисты продолжат поэтапное освоение мощности реактора блока до 100%".

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич отметил, что 13 мая 2023 года второй энергоблок БелАЭС на уровне мощности реактора в 40% был включен в объединенную энергосистему страны, за прошедшее время им выработано более 45 млн кВт⋅ч электроэнергии.

"Впереди этап его опытно-промышленной эксплуатации с широким спектром испытаний на разных режимах работы. Предусматриваются и отключения блока от сети. Такой формат исследований - общемировая практика. Специалистам необходимо убедиться в том, что все системы и оборудование работают надежно, в соответствии с проектными характеристиками", - отметили в Минэнерго.

Церемония на БелАЭС прошла с участием премьер-министра Белоруссии Романа Головченко и генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

Белорусская атомная электростанция, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, с выдачей в объединенную энергосистему страны первые кВт⋅ч электроэнергии.