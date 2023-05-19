Экспорт вина из Грузии в Россию в январе - апреле вырос на 55%

По данным Национальной службы статистики Грузии, в РФ экспортировали вино на сумму $52,3 млн

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Грузия с января по апрель текущего года экспортировала в Россию более 19 тыс. тонн вина, что на 55% больше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальной службы статистики Грузии.

Согласно ее данным, Грузия экспортировала в Россию более 19 тыс. тонн вина на сумму $52,3 млн. За первые четыре месяца прошлого года аналогичный показатель составил 12,2 тыс. тонн на сумму $33,6 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 23,4%. Также Грузия поставляла в РФ ферросплавы - более 36 тыс. тонн. Это на 28,7% больше аналогичного показателя за январь - апрель 2022 года. Помимо этого, Грузия экспортировала в Россию в значительных количествах легковые автомобили и минеральную воду.

Импорт товаров из России в Грузию составил в первом квартале $622,2 млн, треть импорта пришлось на поставки нефти и нефтепродуктов.