19 мая, 08:10,
обновлено 19 мая, 09:05

Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки не сняты

Как сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, пока эти вопросы не урегулированы

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки к настоящему моменту не сняты. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.

"Вы все прекрасно знаете о действующих сдерживающих факторах в текущей ситуации - это сложности со взаиморасчетами, с фрахтом, страхованием морских судов. К сожалению, данные проблемы, обозначенные нашей страной, мы не смогли решить в рамках зерновой сделки. Пока они, к сожалению, не урегулированы", - сказал Патрушев. 

Теги:
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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