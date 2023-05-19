Акции ДВМП на Мосбирже снижались более чем на 2%

По данным торговой площадки на на 10:00 мск, акции компании торговались на уровне 47,78 рубля за бумагу

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) на Московской бирже снижалась на 2,11%, до 47,78 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

По данным торговой площадки на 11:00 мск, акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 47,98 рубля за бумагу (-1,7%).

Акции транспортной компании начали дешеветь после введения новых санкций Великобритании.

Великобритания в пятницу сообщила о введении санкций в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с Россией, энергетического, металлургического, банковского, военно-промышленного и иных секторов. К организациям, оказавшимся в перечне, относятся шесть крупных судоходных компаний, якобы связанных с Россией, в том числе компании Pawell Shipping Co, "Волжское пароходство", "Совфрахт", транспортная группа Fesco, "М-Лизинг", "МГ-Флот", "СК-Юг", Sun Ship Management.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы.