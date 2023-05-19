Решетников: исламский банкинг может стать постоянным механизмом после эксперимента

Министр экономического развития назвал перспективным это направление

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует обсудить с Минфином и ЦБ РФ запуск механизма исламского банкинга на постоянной основе. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Это может быть сделано по итогам эксперимента, который может начаться в июле 2023 года.

"Направление перспективное. Надо посмотреть, основные параметры заданы. По итогам эксперимента будем наверное будем внимательно обсуждать с Центральным банком и Минфином, как этот механизм сделать постоянным, и может быть что-то из этого перейдет в обычный банкинг", - сказал Решетников.

Как сообщал ТАСС, механизм исламского банкинга может быть запущен в регионах РФ уже 1 июля 2023 года, в случае скорого принятия соответствующего законопроекта.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках.