В Кисловодске производство минеральной воды "Нарзан" в 2023 году планируют увеличить вдвое

Выпуск продукции в 2022 году составил свыше 37,7 млн бутылок

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Производство минеральной воды "Нарзан", которую разливают только в Кисловодске, по итогам текущего года планирует увеличить в два раза, до 75 млн бутылок, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев в пятницу.

"Выпуск минеральной воды "Нарзан" в 2022 году составил свыше 37,7 млн бутылок. По итогам этого года его планируют увеличить в два раза", - сказал Моисеев.

По его словам, за первые четыре месяца 2023 года выпуск "Нарзана" уже увеличился на 80%, до 13 млн бутылок. За аналогичный период прошлого года объем выпуска составил более 7 млн бутылок.

"Бутилированный кисловодский "Нарзан" пользуется спросом не только внутри нашей страны, но и во всем мире. В условиях введения беспрецедентных санкций наша минеральная вода стала еще более востребованой и производители готовы удовлетворить возрастающий спрос и разнообразить ассортимент", - рассказал глава Кисловодска.

Промышленный розлив минеральной воды "Нарзан" начали в 1894 году. В 1995 году АО "Нарзан", на основе правоустанавливающего свидетельства, получило исключительное право на использование наименования "Нарзан".