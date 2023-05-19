Россия планирует и дальше поставлять зерно на зарубежные рынки

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, российские экспортеры зерна смогут заместить долю ушедших из страны компаний

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Россия планирует и дальше поставлять зерно своим традиционным покупателям и нуждающимся странам, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.

"Планируем и дальше поставлять нашу продукцию, наше зерно нашим традиционным покупателям и наиболее нуждающимся странам", - сказал он.

По словам Патрушева, российские экспортеры зерна смогут заместить долю ушедших из РФ компаний. "Ряд иностранцев приняли решение уходить, они занимали порядка 15-20% рынка. Я думаю, что наши российские экспортеры в состоянии заместить эту долю рынка без каких-либо проблем", - сказал он.

Министр отметил, что зерновая сделка вряд ли несет позитивный эффект для российских экспортеров, Минсельхоз надеется на решение проблем с поставками зерна из РФ. "Не могу сказать, что для российских экспортеров и товаропроизводителей эта сделка несет какие-то позитивы. Да, наверное, это каким-то образом может влиять на борьбу с глобальным голодом. <…> Очень надеюсь, что в течение двух месяцев, на которые она продлена, будут решены проблемы, которые российская сторона формулирует", - сказал министр.