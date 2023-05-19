Орешкин заявил, что показатели бедности и неравенства в России продолжат снижаться

По словам помощника президента, Россия является одной из немногих стран мира, где на протяжении последних лет зафиксирован устойчивый тренд на снижение неравенства

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уровень социального неравенства и показатель бедности в России продолжат снижаться, заявил на коллегии Минтруда РФ помощник президента Максим Орешкин.

"Знаковое достижение - у нас уровень бедности опустился ниже отметки в 10%, составил 9,8%. Одновременно с этим у нас снижается неравенство. Россия является одной из немногих стран мира, где на протяжении последних лет устойчивый тренд на снижение неравенства. Да, неравенство еще остается высоким. Да, еще много предстоит сделать. На самом деле те шаги, которые сейчас делаются, будут устойчиво приводить не только к снижению бедности, но и к снижению неравенства", - сказал Орешкин.

По его словам, вопросы бедности и неравенства - это не только показатели социального самочувствия. "Они напрямую влияют на то, что мы имеем в экономике. Это и краткосрочные эффекты в виде потребительского спроса на отечественные товары и услуги, и долгосрочные эффекты в виде улучшения уровня образования и здоровья нашего населения", - добавил он.