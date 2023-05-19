Орешкин заявил, что экономика России испытывает кадровый голод на фоне низкой безработицы

При этом, как отметил помощник президента, рекордно низкий уровень безработицы отмечается не во всех регионах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Многие отрасли экономики России столкнулись с проблемой нехватки кадров на фоне снижения безработицы в стране. Об этом заявил на коллегии Минтруда помощник президента Максим Орешкин.

"Вовлечение в экономическую активность особенно важно с точки зрения экономической ситуации сегодня. Я имею в виду низкий уровень безработицы. У нас сегодня это уже 3,5%, летом мы обязательно увидим еще более низкие показатели", - сказал Орешкин.

"Очевидно, что уже во многих отраслях экономики сформировался кадровый голод, и здесь ситуация разительно отличатся от того, что мы имели в 2020-2021 годах. И как раз содействие преодолению этого кадрового голода в отраслях - это задача не только вашего министерства. Большая роль министерства просвещения с программой профессионалитета, министерства высшего образования", - отметил помощник президента.

При этом, по его словам, рекордно низкий уровень безработицы отмечается не во всех регионах. Орешкин добавил, что есть регионы и отдельные населенные пункты с высокой безработицей.

Он также обратил внимание на то, что в новых регионах РФ рынок труда сейчас претерпевает очень серьезные изменения. "И, конечно же, нужно, чтобы он быстрее формировался, чтобы быстрее формировалась устойчивая занятость с высокими доходами", - подчеркнул он.