Nikkei: японская Renesas в 2025 году начнет производство полупроводников нового поколения

По данным газеты, чипы из карбида кремния в сравнении с предыдущими аналогами имеют низкие показатели потери мощности, поэтому могут использоваться для увеличения дальности пробега электромобилей

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Японская технологическая компании Renesas планирует в 2025 году начать выпуск полупроводников нового поколения на основе карбида кремния. Об этом в пятницу сообщила газета Nikkei.

По ее данным, чипы из карбида кремния в сравнении с предыдущими аналогами имеют низкие показатели потери мощности, в связи с чем могут использоваться для увеличения дальности пробега электромобилей. Ожидается, что их выпуск будет осуществляться на предприятии Renesas в городе Такасаки на востоке Японии.

В Японии в последние годы уделяют внимание сфере производства полупроводников на фоне растущей технологической конкуренции и хотят создать производственную базу на территории страны для обеспечения экономической безопасности. Так, правительство в апреле приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около $1,94 млрд) на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском передовых чипов.